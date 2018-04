Persoanele dintr-un restaurant din Rusia au avut parte de o plimbare pe rau: debarcaderul s-a despins de mal si a inceput sa pluteasca pe raul Volga printre vapoare si barci - VIDEO

“-Cu siguranta, il vor lua apele.-Gata, s-a rupt teava, s-a desprins si localul de mal. Gata, se duce!”

Momentul in care restaurantul se desprinde de mal a fost filmat de cativa martori aflati pe malul raului Volga. Acestia spun ca la un moment dat pe rau a aparut o bucata imensa de gheata ce a trecut cu viteza pe sub debarcaderul pe care se afla restaurantul si a lovit suporturile care il tineau la mal. Unii localnici au fost nedumeriti de cele intamplate.

“Bucata de gheata este imensa, cred ca are vreun kilometru, inca nu i-am vazut capatul. Nu pare a fi un proces controlat, cel mai probabil ca s-a desprins.”

In momentul in care restaurantul a inceput sa pluteacsa pe rau, in interior se aflau clienti, dar si angajati. Oamenii s-au speriat putin, insa la scurt timp, localul a fost tractat inapoi la mal de cateva nave. Nimeni nu a avut de suferit.