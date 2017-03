Peru ramane sub stapanirea puhoaielor. Apele au luat 80 de vieti, iar zeci de mii de oameni au fost nevoiti sa-si paraseasca locuintele - VIDEO

Peru ramane sub stapanirea puhoaielor din cauza inundatiilor fara precedent in ultimii 30 de ani. Apele au luat 80 de vieti pana acum. Zeci de mii de oameni au fost nevoiti sa-si paraseasca locuintele pentru a se salva. In regiunile in care apa s-a mai retras, localnicii s-au intors acasa.