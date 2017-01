Peru si Bolivia se confrunta cu inundatii de proportii. Ploile nu se opresc de cateva zile. Mii de case au fost inghitite de ape - VIDEO

Inundatiile din Peru provoaca probleme localnicilor. Zeci de mii de oameni sunt afectati de revarsarea apelor care au provocat alunecari de teren de proportii.

Trei persoane care se aflau in aceasta masina au murit inecati, dupa ce vehiculul a fost purtat de ape si izbit intr-un camion. Alte opt persoane si-au pierdut viata din cauza inundatiilor.

In capitala Lima si in alte cateva orase a fost decretata stare de urgenta. Probleme similare sunt si in Bolivia vecina, afectata si ea de revarsarea apelor.