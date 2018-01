Peru, zguduit de un cutremur de 7,3 pe Richter. A fost emisa o alerta de tsunami

UPDATE 13.25: Autorităţile maritime peruane afirmă că seismul nu a produs un tsunami pe coastele acestui stat din America de Sud, conform Agerpres.

Yamila Osorio, guvernatorul din Arequipa, a dezvăluit pe Twitter că, deocamdată, nu au fost raportate victime, ci doar câteva pagube materiale minore, inclusiv la nivelul unor porţiuni din câteva drumuri naţionale.

12.15: Potrivit Institutului Geologic american (USGS), cutremurul a avut loc la 124 de kilometri sud-vest de orăşelul Puquio, informează Metro.

Astfel, a fost emisă o alert de tsunami pentru o zonă de aproximativ 300 de kilometri de la locul producerii seismului.

Cercetătorii nu se aşteaptă să fie vizată de tsunami şi Coasta de Vest a Statelor Unite.

major #earthquake (#sismo) shakes Near Coast of Southern Peru 10 min ago. Effects derived from witnesses' reports: pic.twitter.com/XHJoKQPJ5R