Peste 1.500 de persoane, retinute ieri in timpul protestelor anticoruptie organizate in marile orase ale Rusiei. Opozantul numarul unu al lui Putin, Alexei Navalnii a fost arestat - VIDEO

Peste 750 de persoane au fost retinute doar la Moscova. Oamenii erau luati pe sus de scutieri si dusi la autobuzele care asteptau in apropiere. In multe cazuri, politistii au folosit forta.



”Toţi am fost reţinuţi fără motiv. Am fost reţinuti pentru adevăr!”

Unii spun ca au fost retinuti chiar daca nu au participat la miting.

”Imediat ce am ieşit din metrou, poliţiştii s-au năpustit şi m-au reţinut.”

”Vreau să aflu motivul pentru care am fost reţinut. Eu mergeam să beau o cafea şi s-a apropiat un poliţist. Mi-a zis să merg cu el.”

Scene similare au fost si la Sankt Petersburg, unde in jur de 900 de protestatari au ajuns pe mana politiei.

”Rusia va fi liberă! Toţi pentru unul şi unul pentru toţi. Rusia fără Putin.”

Nici acolo oamenii legii nu au fost mai toleranti. Au lovit cu bastoane chiar si in femei si copii.

”Daţi-mi drumul, mă doare. Sunt un copil.”

Retinut a fost ieri si organizatorul manifestatiilor, Alexei Navalnii, care nici nu a reusit sa ajunga la protest, fiind luat de politisti din scara blocului unde locuieste. El a fost plasat in arest pentru 30 de zile pentru ca a indemnat oamenii sa iasa la manifestatii neautorizate.

Vadim KOBZEV, AVOCAT ”Toate deciziile luate în legătură cu Alexei sunt politice. Înainte reuşea să iasă din metrou şi să ajungă la locul protestului, iar acum nici nu a reuşit să ajungă la staţia de metrou.”

Oamenii au iesit ieri la protest pentru a denunta coruptia in randul politicienilor din tara lor. Altii insa au sarbatorit fara griji Ziua Nationala a Rusiei. La Moscova, evenimentul s-a incheiat cu un show de focurii de artificii.