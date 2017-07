Peste 100 de raniti in Ierusalim, in violentele de pe Esplanada Moscheilor: “Ne vom sacrifica pentru al-Aqsa“ - VIDEO

Bilantul violentelor de joi, de pe Esplanada Moscheilor a ajuns la 113 raniti, in timp ce mii de credinciosi musulmani au mers la Moscheea Al-Aqsa pentru a se ruga, dupa ce Israelul a ridicat masurile de securitate impuse, relateaza Reuters.

Scene haotice au avut loc in locul sfant pentru musulmani si evrei. Politia israeliana a incercat sa controleze multimea cu grenade lacrimogene si gloante de cauciuc.

They've just completely charged at people pushed inside mosque. My ears ringing. Stun grenades thrown into the mosque while many inside