Peste 11 mii de oameni din 27 de localitati din peninsula Crimeea au ramas in bezna dupa o ploaie torentiala. Apele au inundat numeroase strazi, iar unii soferi si-au gasit masinile avariate - VIDEO

Imaginile au fost filmate la intrarea in orasul Sudak. Valul puternic de apa, noroi si pietre a rasturnat masini, care au ajuns unele peste altele, precum piesele de domino. In unele dintre vehicule s-ar fi aflat soferi si pasageri, totusi autoritatile spun ca nu sunt victime. In total, circa 70 de automobile au fost avariate. A fost prapad si in alte orase precum Feodosia sau Alusta.

”Toţi au rămas blocaţi. Uitaţi-vă ce potop.”

Strazile s-au transformat in rauri, pe care se circula cu greu, dupa ce gurile de canalizare nu au facut fata cantitatii mari de apa. Multi soferi au ramas blocati. Si vantul a suflat cu putere, doborand copaci. Au fost rupte liniile de electricitate, astfel in jur de 11 mii de oameni, din 27 de localitati au ramas fara lumina.

Totusi, autoritatile spun ca pe parcursul zilei aceasta problema a fost rezolvata. Peninsula Crimeea a fost anexata de Rusia in 2014, in urma unui referendum nerecunoscut pe plan international.