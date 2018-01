Peste 12 milioane de cutii cu lapte praf pentru bebelusi, care ar fi infectate cu salmonela, retrase din magazinele din 83 de tari. In Franta, 35 de copii s-au imbolnavit deja cu aceasta bacterie - VIDEO

Primele cazuri de imbolnavire a bebelusilor au fost inregistrate inca in decembrie. Parintii s-au adresat in instanta, iar, in asa mod, autoritatile au depistat ca toti micutii au fost hraniti cu acelasi lapte praf.

Pana acum, 36 de copii au fost infectati cu Salmonela, 35 sunt din Franta, iar unul in Spania. Administratia de la Paris anunta masuri drastice. 12 milioane de cutii cu lapte praf sunt scoase din magazine si piete. Sunt vizate 83 de tari.

Bruno LE MAIRE, MINISTRUL ECONOMIEI FRANTA: “Lactalis va retrage toate produsele, fabricate in uzina Craon, indiferent de data productiei, din toate locurile de vanzare, in special centrele mari si farmacii.“

O alta suspectie de imbolnavire a fost inregistrata in Grecia. Directorul companiei franceze, care producele laptele praf, a anuntat ca toate familiile, ce au avut de suferit, vor primi despagubiri. Firma este cunoscuta in zeci de tari din lume, avand vanzari anuale de 17 miliarde de euro.