Peste 15.000 de persoane protesteaza in Piata Victoriei. Angajatii SPP au securizat intrarile in Guvern - LIVE IMAGINI

UPDATE 00:25 Peste 15.000 de persoane protesteaza in Piata Victoriei. Manifestantii arunca cu bulgari de zapada si cer demisia Guvernului. Piata Victoriei este complet blocata, iar portile Guvernului sunt inchise.

UPDATE 00:15 Peste 10.000 de persoane protesteaza in Piata Victoriei.

Cativa protestatari din Piata Victoriei au incercat sa forteze cordonul de jandarmi si sa intre in curtea Guvernului, a declarat, pentru AGERPRES, Georgian Enache, purtatorul de cuvant al Jandarmeriei Capitalei.

El a precizat ca au fost mai multe incercari de a forta portile de la intrarea in sediul Guvernului, dar dupa ce fortele de ordine au dialogat cu protestatarii, acestia au renuntat la actiunea lor.

"Au fost incercari de a forta portile care dau catre curtea exterioara a Guvernului. Nu am retinut sau amendat pe nimeni, nu a fost nevoie", a mentionat Enache.

Potrivit acestuia, jandarmii sunt mobilizati ca sa asigure ordinea publica la protest.

UPDATE 00:10 Aproximativ 5.000 de oameni s-au adunat in Piata Victoriei.

La Cluj s-au adunat aproximativ 3000 de oameni, in Brasov 400, iar la Constanta 100.

UPDATE 23:55 In Piata Victoriei s-au strans peste 4.500 de oameni.

Peste o mie de persoane au iesit in strada si in centrul Timisoarei.

Jurnalistii sunt blocati de aproape doua ore in Palatul Victoria, dupa anuntul privind adoptarea OUG pe justitie, cand oamenii au inceput sa se stranga in fata Guvernului pentru a protesta. Angajatii SPP au securizat intrarile in Guvern si nimeni nu are voie sa intre dar nici sa iasa.

UPDATE 23:50 Aproximativ 1000 de persoane s-au adunat marti seara si in Piata Unirii din Iasi in semn de nemultumire fata de actele normative adoptate de Guvern privind gratierea si modificarea Codurilor penale. Pe internet, tinerii spun ca vor sa plece spre Bucuresti si sa se alature protestarilor din fata Guvernului.

Peste 1.500 de oameni s-au strans si in Piata Mare din centrul municipiului Sibiu la un protest impotriva Guvernului si a PSD. Protestarii striga lozinci impotriva PSD, a Guvernului si a liderului social-democratilor, Liviu Dragnea. Cativa poarta steaguri si pancarte. La locul protestului este prezent si un echipaj de jandarmi.

UPDATE 23:40 Aproximativ 3.500 de oameni protesteaza in Piata Victoriei, numarul manifestantilor creste.

Ei scandeaza "Nu plecam, nu plecam!", "DNA sa vina sa va ia!" si "Nu scapati!".

Circulatia rutiera este oprita pe bulevardele adiacente Pietei Victoriei.

UPDATE 23:20 In Piata Victoriei s-au adunat deja peste 2.000 de oameni.

Sute de persoane protesteaza si au blocat iesirile de masina din Palatul Victoria, informeaza news.ro.

Oamenii scandeaza "PSD - Ciuma Rosie" si "Rusine, rusine, rusine sa va fie!".

Initial, cateva zeci de persoane s-au adunat in Piata Victoriei din Capitala, marti seara, in jurul orei 20.00, cand a inceput sedinta Guvernului. Protestatarii au pancarte pe care scrie: "Jos labele de pe Justitie", "In democratie, hotii stau la puscarie" si scandeaza: "DNA sa vina sa va ia", "PSD, ciuma rosie".

Numarul manifestantilor a inceput sa creasca dupa terminarea sedintei de Guvern, in care, desi nu se aflau pe ordinea de zi, au fost adoptate proiectul de lege privind gratierea unor fapte si modificarea codurilor penale, prin Ordonanta de Urgenta.