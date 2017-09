Peste 15 mii de oameni din Rusia au marcat ziua tigrului siberian. Acestia s-au costumat in feline si au marsaluit in coloane, pe strazile orasului Vladivostok - VIDEO

Desi Ziua Internationala a Tigrului este marcata in luna iulie, rusii nu duc cont de acest lucru si isi organizeaza propria sarbatoare in septembrie. Astazi, orasul Vladivostok parea invadat de tigri. Strazile s-au colorat in portocaliu si negru, iar oamenii au marsaluit in coloane.

”Orasul devine parca mai unit. Uitati-va, o coloana de roscati. Este sarbatoarea noastra, a locuitorilor din Vladivostok.”

Copiii s-au colorat pe fata si au descris tigrul asa cum il vad in desene animate.

”Tigrul este curajos, in dungi. Are colti si ghiare.”

Vanatoarea de tigri este interzisa in toata lumea. Cu toatea astea, anual, aproximativ 20 de exemplare sunt ucise de braconieri. In ultima perioada, in Rusia au fost deschise cinci parcuri nationale pentru a proteja aceasta specie.

”Putem spune cu incredere ca cel putin 550 de tigri locuiesc in sudul Orientului indepartat al Rusiei.”

Ziua tigrului siberian este organizata deja de 18 ani in Rusia si are scopul de a atrage atentia asupra acestei specii aflate pe cale de disparitie.