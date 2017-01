Peste 15 mii de romani au iesit in strada. Ei cer anularea proiectului care prevede gratierea si modificarea codului penal - VIDEO

Romanii nu se dau batuti si cer din nou, in strada, sa se renunte la proiectul care prevede gratierea si modificarea codului penal. Peste 15 mii de oameni au manifestat in aceasta seara doar la Bucuresti. Alte zeci mii de oameni s-au adunat in alte orase ale tarii. Si romanii din diasporta sunt solidari cu cei de acasa.