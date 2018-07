Peste 150 de oameni au murit in Siria intr-o serie de atacuri revendicate de gruparea Stat Islamic

Patru kamikaze si-au detonat centurile explozive intr-o provincie controlata de regimul lui Bashar al-Assad. Potrivit presei oficiale, fortele regimului au lansat un contra-atac pentru a respinge jihadistii. Dupa ce a ocupat in 2014 vaste regiuni din Siria, Stat Islamic nu mai controleaza decat sub 3% din teritoriul tarii. Peste 350 de mii de persoane au fost ucise din 2011 in acest conflict.

