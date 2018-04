Peste 150 de persoane retinute si aproape 20, ranite. Este bilantul din cea de-a saptea zi de proteste masive in capitala Armeniei - VIDEO

Apucati de maini si de picioare de catre scutieri, in jur de 170 de manifestanti au fost arestati in timpul protestului de ieri. Acestia au incercat sa blocheze intrarea atat in Parlament, cat si in Guvernul tarii, asa incat activitatea celor doua institutii sa fie oprita.

Nikol PASHINYAN, LIDER OPOZITIE: “Nu vom sta cu mainile incrucisate sa privim cum Armenia se transforma in Azerbaijan. Revolutia de catifea, asa cum o numim noi, nu vine ca o cerinta fata de guvern, ci ca o actiune prin care vrem ca toate structurile statului sa nu se subordoneze lui Serj Sarkasian si sa treaca de partea poporului.”

Ciocnirile au avut loc in a saptea zi de proteste a opozitiei fata de alegerea fostului presedinte, Serj Sarkasian in functia de premier, dupa o reforma constitutionala controversata, care a dus la marirea substantiala a pererogativelor guvernului si ale primului ministru.

Dupa 10 ani, timp in care a fost sef de stat, marti, Serj Srakasian a devenit premier. Protestele au inceput inca de saptamana trecuta si au fost in general pasnice, cu exceptia unor ciocniri inregistrate luni, cand in jur de 50 de persoane au fost ranite. Manifestatii similare au avut loc si in alte cateva orase din Armenia.