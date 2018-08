Peste 200 de mii de persoane, evacuate in China din cauza unui taifun. Ciclonul tropical a lovit coasta de est a tarii - VIDEO

Taifunul a lovit o regiune din estul tarii dupa miezul noptii si a adus rafale de vant de pana la 102 kilometri pe ora. Din zece orase au fost evacuate integral peste 200 de mii de persoane iar 21 de mii de ambarcatiuni de pescuit au fost chemate inapoi in port. Furtuna va provoca ploi puternice iar in zilele urmatoare va ajunge in nord-vestul tarii.

In China a inceput sezonul taifunurilor, specific perioadei de vara. Datorita planurilor de evacuare si preventiei stabilite, numarul victimelor in ultimii ani a scazut considerabil. In acelasi timp, o alta regiune din est a avut parte de dezastre. Viituri venite de pe versanti au umplut strazile oraselor cu pamant si resturi. Suvoaiele au luat pe sus tot ce le-a stat in cale, iar mai multe localitarti au fost afectate.