Peste 200 de mii de protestatari s-au adunat in Piata Victoriei din Bucuresti, pentru a 6-a zi consecutiv - VIDEO

La ora 21, cei peste 200 de mii de oameni au facut ca Piata Victoriei din centrul capitalei Bucuresti sa straluceasca precum cerul cu sute de mii de stele. Chiar si dupa abrogarea ordonantei de urgenta, protestatarii au spus ca nu se opresc aici si cer demisia premierului.

Si studentii veniti in mare numar la protest si-au strigat in cor revendicarile. Zeci de tineri au venit din judetul Valcea cu tobe pentru a manifesta in fata Guvernului. Iar dupa ce au plecat majoritatea protestatarilor, voluntarii au curatat piata.

Dupa mai multe zile de proteste masive in toata tara, Guvernul roman a abrogat ieri ordonantele de urgenta privind modificarea codurilor penale. Oamenii erau nemultumiti de faptul ca dupa intrarea in vigoare a noii legi, mai multi politicieni corupti puteau scapa de inchisoare. Autoritatile si-au justificat decizia prin faptul ca inchisorile din Romania sunt supraaglomerate.