Peste 200 de persoane retinute, dupa ce politistii turci au lansat gaze lacrimogene la mitingurile de Ziua Muncii

De asemenea, peste 200 de persoane au fost arestate dupa interventia fortelor turce in echipament de revolta, relateaza Reuters si Russia Today.

Mitingurile de Ziua Muncii sunt deja un eveniment anual pentru turci si adeseori se termina cu ciocniri violente intre protestatari si fortele de ordine din marile orase, in special Istanbul si Ankara.

Insa, mitingurile urmau sa fie mult mai discrete in acest an, dupa ce liderii sindicalisti au promis ca nu vor incerca sa marsaluiasca spre piata Taksim, care are o importanta ridicata pentru protestele antiguvernamentale din Turcia.

De asemenea, autoritatile turce au anuntat ca nu vor permite organizarea de demonstratii in piata Taksim.

Fortele politienesti au fost suplimentate in metropola turca, iar locuitorii au putut sa auda elicoptere survoland peste cartierele centrale ale Istanbului.

Tensiunile sunt deosebit de ridicate dupa victoria inregistrata in referendumul constitutional din urma cu doua saptamani de catre presedintele Erdogan.

In Mecidiyekoy, autoritatile au lansat gaze lacrimogene si au tras cu gloante de cauciuc spre un grup de protestatari, care incercau sa marsaluiasca spre piata Taksim.

”Taksim este al nostru si va ramane al nostru”, scandau protestatarii din cartierul Mecidiyekoy, un adevarat centru financiar al metropolei Istanbul.

In Besiktas, zeci de persoane au fost ridicate de autoritati pentru ca au incercat sa marsaluiasca spre piata Taksim. Biroul Guvernatorului a anuntat retinerea unui numar de 207 de protestatari, precum si confiscarea a 176 de artificii, 17 grenade si 40 de cocktailuri Molotov.

De asemenea, mai multe bannere si pancarte ilegale au fost ridicate de autoritatile turce.

CNN Turk a relatat ca un barbat in varsta de 57 de ani si-a pierdut viata, dupa ce a fost calcat accidental de o autospeciala a autoritatilor in Istanbul.

Piata Taksim a devenit in 2013 un punct central pentru protestele antiguvernamentale din Turcia.