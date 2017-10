Aproape 500 de raniti in timpul referendumului pentru independenta Cataloniei. Bastoane, gloante de cauciuc, iar politistii au spart geamurile la unele sectii de vot si au scos oamenii cu forta. Filmul evenimentelor - VIDEO

A fost o zi extrem de violenta in Spania. Decis sa impiedice referendumul pentru independenta, pe care il considera ilegal, guvernul de la Madrid a trimis la Barcelona si in alte orase mii de politisti. Agentii au intrat in sectiile de vot si cu forta au scos oamenii de acolo. I-au tras de par, i-au lovit cu bastoanele, iar la un moment dat au tras cu gloante de cauciuc. Sunt aproape 500 de raniti. In ciuda confruntarilor cu oamenii legii, localnicii au mers la urne, formand cozi uriase la sectiile de vot. Presedintele Cataloniei a acuzat Madridul de un comportament nejustificat si iresponsabil, care i-a dat Spaniei o imagine ingrozitoare.