Peste 400 de oameni, descoperiti sub un complex de apartamente de lux din Beijing. Ce locuinte isi amenajasera in subteran - GALERIE FOTO

Locatarii erau muncitori migranti care locuiau inghesuiti in subteran, in contrast cu cei care au apartamente in spatiosul complex de lux, relateaza BBC. Spatiul de la subteran era detinut de guvern, dar ar fi fost subinchiriat la un moment dat, conform China National Radio.

Camerele din subteran au fost descoperite dupa ce mai multi rezidenti din complex au observat persoane care nu pareau sa locuiasca acolo. Un locatar a spus ca s-au descoperit in jur de 140 de camere si ca are temeri cu privire la siguranta sa, avand in vedere ca bucatariile erau echipate cu aparate de gatit orezul, frigidere si butelii.

Nu se stie daca locuintele sunt ilegale. Autoritatile chineze investigheaza cazul.