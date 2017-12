Peste 5.000 de peruani au manifestat pe strazi, in ziua de Craciun - FOTO/VIDEO

“Fujimori, asasin.”

Infuriati de decizia presedintelui actual al tarii, de a-l gratia pe predecesorul sau, protestatarii s-au luat la harta cu politistii care asigurau ordinea publica.

In campania electorala din 2016, Pedro Pablo Kuczynski, ar fi promis sa-l tina la racoare pe fostul conducator al tarii, sambata seara insa si-a schimbat decizia, pe motiv ca cel vizat ar fi grav bolnav.

Pedro Pablo KUCZYNSKI, PRESEDINTE PERU: "Vreau sa spun ca aceasta a fost probabil cea mai dificila decizie pe care am luat-o in viata mea. Este vorba despre sanatatea si dreptul la viata al unui ex-presedinte al Peru, care a comis greseli grave si a fost condamnat si a ispasit deja 12 ani. Sunt convins ca cei care cred in democratia tarii noastre nu-l vor lasa pe fostul presedinte sa moara in inchisoare."

Alberto Fujimori in varsta de 79 de ani, a fost condamnat in 2007 pentru coruptie si crime impotriva umanitatii dupa ce a comandat asasinarea a 25 de persoane, in perioada asa-numitului razboi impotriva gherilei Sendero Luminoso. Dictatorul, asa cum il numesc peruanii, a transmis un mesaj de Craciun din spitalul in care a fost internat dupa eliberare.

“Craciun fericit.”

Potrivit unor sondaje, 65 la suta dintre peruani au optat in favoarea amnistierii fostului sef de stat, figura extrem de controversata in aceasta tara.