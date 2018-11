Peste 70 de lideri politici din intreaga lume au participat la celebrarea Centenarului sfarsitului Primului Razboi Mondial. Cum a avut loc ceremonia - VIDEO

Cei 72 de presedinti si sefi de guverne straini i s-au alaturat lui Emmanuel Macron la Arcul de Triumf din Paris. Acestia s-au reunit la ora 11, in a unsprezecea zi din a unsprezecea luna a anului, pentru a marca exact momentul in care focul a fost oprit pe toate fronturile. Pentru asigurarea securitatii, Ministerul francez de Interne a mobilizat zece mii de membri ai fortelor de ordine.

Dupa-amiaza, liderii politici au participat la Forumul de la Paris pentru Pace. Nu si Donald Trump, care a plecat mai devreme, iar in drum spre aeroport, acesta a avut parte de un incident.

O activista topless a miscarii feministe Femen s-a apropiat de convoiul in care se afla presedintele SUA, ajungand la cativa metri de de el inainte de a fi oprita de fortele de securitate.

Incidentul s-a petrecut pe bulevardul Champs-Elysees, iar pe corpul activistei era scris mesajul "pacificator fals". Ieri seara, toti liderii invitati la Paris, au participat la un dineu oferit de cuplul prezidential francez Brigitte si Emmanuel Macron, in incinta muzeului d’Orsay.

Tot ieri, Donald Trump si Emmanuel Macron s-au intalnit la Palatul Elysee. Cei doi au convenit ca Europa trebuie sa contribuie mai mult pentru aparare, relateaza presa straina, remarcand faptul ca la intalnirea de la Palatul Elysee, Macron si-a pus mana pe genunchiul liderului american si l-a numit pe Trump prietenul sau. La randul sau, Trump a spus ca si el il considera pe Macron un prieten foarte bun, cu care are multe in comun.

“Am devenit prieteni foarte buni in ultimii cativa ani. Avem multe in comun.”

Totodata, presedintele Frantei si cancelarul german, Angela Merkel au dezvelit ieri o placa comemorativa cu un mesaj de pace la Memorialul de la Compiegne. Acestia au vizitat si vagonul de tren, in care acum o suta de ani a fost semnat armistitiul ce a pus capat Primului Razboi Mondial.

Ceremonia a avut o puternica incarcatura simbolica, fiind prima data dupa razboi cand presedintele Frantei si seful Guvernului german se intalnesc in acest loc. Ziua Armistitiului este comemorata in fiecare an la 11 noiembrie pentru a marca pacea semnata intre blocul politico-militar Antanta si Puterile Centrale la Compiegne, Franta.

Evenimentul a marcat incetarea ostilitatilor pe Frontul de Vest al Primului Razboi Mondial si a intrat in vigoare incepand cu ora 11:00, a celei de-a unsprezecea zile din a unsprezecea luna a anului 1918.