Peste doua milioane de musulmani se pregatesc pentru punctul culminant al pelerinajului la Mecca, urcarea pe Muntele Arafat

Autoritatile saudite au mobilizat mijloace importante, inclusiv 100.000 de membri ai fortelor de securitate, si se declarara pregatite pentru orice posibilitate, in conditiile in care, in urma cu doi ani, o busculada gigantica s-a soldat cu aproape 2.300 de morti.



in cursul zilei de miercuri si a noptii de miercuri spre joi, credinciosii au ajuns déjà pe campia arida Arafat, de unde vor incepe joi urcarea muntelului Arafat, punctul culminant al pelerinajului.

« In aceasta seara (miercuri – n.r.) ma voi ruga si ma voi odihni, inainte de a urca pe munte, dupa rugaciunea din zori”, a declarat o tunisianca in varsta de 72 de ani, intinsa pe o saltea. in spatele ei, doua femei servesc o cina frugala: o conserva de ton, crema de branza si paine.

in zori, lor li se vor alatura un numar mare de pelerini veniti de la Mina, la est de Mecca.

Pe parcursul anilor, “au existat inovatii in privinta organizarii si primirii pelerinilor. In prezent, corturile au aer conditionat”, se bucura Tidjani Traore, consultant in administratia publica originar din Benin.

inainte de a parasi Mecca, mii de pelerini au facut cele sapte inconjurari rituale ale Kaaba, constructia cubica imbracata in stofa neagra, grea, pe care sin brodate cu fir de aur versete din Coran. Aceasta este directia catre care se indreapta musulmanii din toata lumea pentru a se ruga.