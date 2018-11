Peste o suta de persoane au avut de suferit in urma unui atac chimic comis intr-un oras din Siria - VIDEO

Proiectilele care contineau gaz toxic, au fost lansate ieri, intr-o localitate din nord-vestul tarii. Autoritatile spun ca este primul atac de acest gen in regiune. 107 persoane au avut de suferit in urma inhalarii substantelor toxice, fiind internate in spitalele din oras, potrivit presei locale.

Autoritatile au anuntat ca atacul a fost comis de un rebelii din provincia vecina. Aceleasi declaratii fiind facute si de Rusia, principalul aliat al Siriei. Reprezentantii oficiali ai rebelilor au negat insa acuzatiile. Potrivit lor, Guvernul de la Damasc incearca sa insceneze atacul.