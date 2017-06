Petro Porosenko vrea sa i-o ia pe dinainte lui Vladimir Putin. Presedintele ucrainean se intalneste cu omologul sau american, la Casa Alba - VIDEO

Petro POROSENKO, PRESEDINTELE UCRAINEI ”Uitaţi-vă ce susţinerea fantastică avem acum în Statele Unite. Este foarte important că vizita mea, ca preşedinte ucrainean, la Casa Albă, va avea loc înaintea întâlnirii cu Putin. Şi asta pentru că toţi să fie informaţi şi nimeni să nu aibă o şansă la nedreptate.”

Petro Porosenko a ajuns inca de aseara la Washington, unde a stat de vorba cu ucrainenii din diaspora. Astazi agenda lui va fi incarcata. In aproximativ o ora, el urmeaza sa se intalneasca cu Donald Trump, la Casa Alba. La discutii va fi prezent si vicepresedintele american. Oficialii vor discuta cooperarea in domeniile apararii, politicii si economiei. Liderul de la Kiev s-a aratat mandru ca se va intalni cu Donald Trump inaintea lui Vladimir Putin.

Purtatorul de cuvant al Kremlinului insa a spus ca in aceasta situatie, o cursa intre presedinti nu este relevanta. Este pentru a treia oara cand Porosenko merge in Statele Unite, in calitate de presedinte si este prima intrevedere cu noul lider de la Casa Alba. La inceputul lunii viitoare, Donald Trump se va intalni cu presedintele rus la summitul G20, care va avea loc in Germania.