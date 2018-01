Petrolierul care s-a ciocnit cu o nava cargo in apele Chinei arde necontenic deja a patra zi. Cele 32 de persoane date disparute sunt in continuare de negasit - VIDEO

Petrolierul care s-a ciocnit sambata cu o nava cargo in apele Chinei arde necontenic deja a patra zi. Cele 32 de persoane date disparute sunt in continuare de negasit, iar reprezentantii companiei iraniene caruia ii apartine nava, cer ajutor de la autoritatile chineze, in speranta ca totusi exista supravietuitori.