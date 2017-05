Phenianul anunta ca detine un nou tip de racheta capabila sa transporte o focoasa nucleara "mare si puternica"

Acest anunt vine dupa ce regimul a lansat in urma cu o zi un nou tir de racheta balistica, primul de la alegerea noului presedinte de la Seul, transmite CNN.

Liderul Kim Jong-un a supravegheat personal lansarea rachetei Hwasong-12, care a ajuns la o altitudine de 2.111 kilometri si a zburat 787 de kilometri in directia Rusiei, inainte de a se prabusi in Marea Japoniei.

Potrivit presei nord-coreene, acest test a avut drept scop "verificarea specificatiilor tactice si tehnologice ale noilor rachete balistice, care sunt capabile sa transporte focoase nucleare mari si puternice".

De asemenea, regimul nord-coreean a avertizat impotriva unei provocari din partea Statelor Unite, precizand ca ”atat continentul american, cat si operatiunile din Pacific” sunt in raza de actiune a rachetelor balistice lansate de Phenian.

Expertii sud-coreeni au explicat ca ultima racheta a fost lansata in apropierea localitatii Kusong si a zburat deasupra tarii si a Marii Japoniei, inainte de a se prabusi la aproximativ 100 de kilometri de orasul rus Vladivostok. Insa, Rusia a sustinut ca racheta a cazut la peste 500 de kilometri de tarmurile sale si de Vladivostok.

Ministrul Apararii de la Tokyo a precizat ca racheta ajuns la o altitudine de 2.000 de kilometri si a zburat pentru aproximativ 30 de minute.

”Este posibil sa fie vorba de un nou tip de racheta”, a declarat ministrul Tomomi Inada.

De asemenea, altitudinea ridicata si timpul lung de zbor indica ca este vorba de o racheta cu raza extinsa de actiune, potrivit unui codirector al Uniunii Cercetatorilor Ingrijorati. Acest cercetator a explicat ca racheta ar putea sa loveasca insula americana Guam din Oceanul Pacific. In Guam este situata baza aeriana Andersen, unde armata depoziteaza mai multe bombardiere, precum B-1, B-2 si B-52.

Moscova a raspuns fata de ultimul test al regimului nord-coreean si a ridicat nivelul de alerta pentru apararea aeriana din estul extrem al Rusiei. ”Nu putem sa intelegem ca teritoriul rus nu este doar vizat de un atac, dar este si un loc unde rachetele cad. Pentru a ne proteja de asemenea incidente, noi ne vom pastra sistemele de aparare antiaeriana pregatite de lupta in estul extrem al Rusiei”, a declarat presedintele comisiei de Aparare si Securitate din Consiliul Federal, Viktor Ozerov.

Tensiunile sunt puternice in prezent in jurul peninsulei coreene, in contextul unei retorici tot mai ferme a mai multor parti in acest dosar, dar mai ales din partea Statelor Unite si regimului lui Kim Jong-un. Washingtonul a sugerat ca toate optiunile sunt pe masa in acest dosar, inclusiv optiunea militara.

Presedintele Donald Trump a parut insa sa-si imblanzeasca tonul recent, declarand ca ar fi ”onorat” sa se intalneasca cu liderul nord-coreean Kim Jong-un.