Piata Victoriei din Bucuresti a fost din nou locul unde au rasunat vocile a mii de romani. Acestia au protestat fata de modificarile ce vizeaza legile justitiei si problemele din spitale - VIDEO

Piata Victoriei din Bucuresti a fost din nou aseara locul unde au rasunat vocile a mii de romani. Pret de cateva ore, oamenii au protestat fata de modificarile ce vizeaza legile justitiei, si n-au uitat nici de problemele din spitale. In timpul manifestatiei, un singur minut a fost liniste deplina - cel in care a fost tinut un moment de reculegere in memoria regelui Mihai.