Pilot rus, gasit in viata dupa ce a fost dat disparut in urma cu 30 de ani. Ce vrea sa faca

Veceaslav KALININ, DIRECTORUL ADJUNCT AL ORGANIZAȚIE DE VETERANI “FRĂȚIA DIN LUPTĂ”: “La acest moment ununea noastra a aflat ca in Afganistan a fost descoprit un pilot, care in perioada sovietica efecuta o misiune de lupta, iar avionul sau a fost doborat si se considera pierdut fara urma, chiar mort. Din diferite surse am aflat ca este viu si acum este clar ca vrea sa se intoarca acasa. Circumstantele in care se afla nu pot sa le spun, dar el este viu si vrea acasa.”

Kalinin a sugerat ca pilotul ar putea fi in Pakistan, unde Afganistanul a avut lagare pentru prizonierii de razboi. Numele pilotului nu a fost facut public, dar acesta ar avea peste 60 de ani. Kommersant scrie ca doar un pilot sovietic a fost doborat in 1987, fiind vorba de Sergei Panteliuk, originar din regiunea Rostov.

Seful organizatiei locale de veterani a afirmat ca si mama si sora lui sunt in viata, iar un ziar tabloid a gasit-o pe fiica de 31 de ani a lui Panteliuk, nascuta cu doar cateva luni inainte ca tatal ei sa fie dat disparut.

Avionul sau a fost doborat in 1987. 125 de avioane sovietice au fost doborate in Afghanistan in intervalul 1979 si 1989, in timpul razboiului. Cand trupele sovietice au fost retrase, aproximativ 300 de soldati au fost dati disparuti.

De atunci si pana in prezent, 30 dintre ei au fost gasiti si s-au intors in tarile lor de origine. Printre ei este si un ucrainean, care a fost descoperit in timpul unei expeditii.

"Noi filmam acum un om. Incercam sa aflam care este numele lui. El a fost soldat in armata sovietica si a fost rapit. In tot acest timp el a uitat limba, dar spune ca este din Valani."

Andrei CADUN, MEMBRUL EXPEDITIEI DIN AFGANISTAN: “Numele sau este Amredin. In rusa si ucraineana. El cu noi nu a vorbit. Am discutat cu ajutorul traducatorului, dar dupa ce ne-am despartit, traducatorul ne-a spus ca a facut-o din motive de securitate.”

In acest caz intr-o luna fostul soldat a revenit in Ucraina. In cazul pilotului rus, Ministerul rus de externe a anuntat ca incearca sa afle detalii despre unde se afla pentru a putea fi adus in tara. Deocamdata nu se stie clar cum s-a aflat despre el. Unele surse spun ca acesta are fi telefonat, altele ca localnicii sunt cei care au anuntat despre.