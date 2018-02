Pilotul avionului rusesc doborat in Siria s-a fi sinucis detonand o grenada, in timp ce era inconjurat de rebeli: "Asta e pentru baietii nostri" - VIDEO

Pilotul avionului rusesc doborat in Siria s-a fi sinucis detonand o grenada, in timp ce era inconjurat de rebeli. Un filmulet in care ar fi inregistrate ultimile minute din viata acestuia a aparut pe youtube, iar inainte de a se arunca in aer se aude cum barbatul striga ca o face in numele colegilor sai. Autoritatile rusesti au decis ca pilotul va fi decorat post-mortem.