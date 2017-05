Pilotul unui avion, surprins dormind in timpul unui zbor Islamabad-Londra. La bord se aflau 305 pasageri

Capitanul Amir Akhtar Hashmi a pus in pericol viata pasagerilor cand si-a lasat copilotul, care ii era elev, in controlul avionului pentru a dormi de-a lungul calatoriei, au stabilit superiorii sai, scrie The Mirror.

Un pasager care ulterior a depus plangere impotriva companiei de zboruri, a fotografiat pilotul in timp ce dormea si a publicat-o pe social media. Cursa era operata de compania aeriana Pakistan International Airlines si zbura de la Islamabad spre Londra, pe 26 aprilie.

Pilotul ar fi predat controlul copilotului sau incepator la scurt timp de la decolare si ar fi dormit timp de 2 ore si jumatate. La bord se aflau 305 pasageri.