Plan de urgenta in Franta. Un incendiu a izbucnit la centrala nucleara de la Bugey

Grupul a precizat luni seara, intr-un comunicat ca focul a izbucnit la ora locala 15.26 (16.26, ora Romaniei), ca pompierii se afla la fata locului si sustin echipe de interventie ale centralei si ca nu s-a inregistrat vreo victima.

”Planul de urgenta a fost declansat. El permite sa se reuneasca competentele necesare gestionarii acestui incident”, a mai anuntat EDF. Centrala a anuntat pe contul de Twitter ca incendiul a urmat unei operatiuni de mentenanta.

ASN a activat la randul sau centrul de urgenta situat la Montrouge (Hauts-de-Seine) si a anuntat ca urmareste in timp real evolutia situatiei, ”cu scopul de a se asigura de buna intemeiere a dispozitiilor implementate de exploatant si de a consilia prefectura”.

Cu putin inainte de ora locala 18.00 (19.00, ora Romaneii), Institutul de radioprotectie si siguranta nucleara (IRSN) a anuntat ca balizele situate in apropierea centralei nu masurau vreo crestere a nivelului radioactivitatii mediului.

Centrala de la Bugey, situata la 35 de kilometri est de Lyon, are patru reactoare cu apa sub presiune si o putere de 900 de megawati fiecare. Unitatea de productie afectata de incendiu este oprita in vederea unor operatiuni de mentenanta de la sfarsitul lui august 2015.