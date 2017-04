Planul american de impartire a Libiei, desenat pe un servetel de consilierul lui Trump. "Este cea mai proasta solutie"

Sebastian Gorka, unul dintre cei mai controversati consilieri de la Casa Alba, ar fi prezentat un plan de impartie a Libiei la o intalnire cu un diplomat european, afirma o sursa citata de Guardian. Gorka ar fi schitat o harta pe un servetel, afirmand ca aceasta este propunerea pe care i-a prezentat-o presedintelui Trump pentru rezolvarea crizei libiene, diplomatul european raspunzandu-i ca este „cea mai proasta solutie”.

In urma razboiului civil declansat in 2014, Libia este divizata in acest moment intre Guvernul de Consens National din Tripoli, factiunea maresalului Khalifa Haftar cu centrul in Tobruk si fortele beduinilor tuaregi, in vreme ce jihadistii ISIS mai controleaza doar cateva zone izolate (vezi harta). Comunitatea internationala, in frunte cu Statele Unite, recunoaste guvernul de la Tripoli iar Haftar este sustinut de Rusia si de Egipt si controleaza principalele zone petroliere, refuzand pentru moment orice compromomis.

Planul lui Gorka, un apropiat al lui Steve Bannon criticat pentru legaturile cu extrema-dreapta din tara sa natala, Ungaria, a alarmat intreaga lume diplomatica, marcand o ruptura clara cu politica administratiei Obama, care recunostea guvernul de la Tripoli si sustinea unitatea tarii.

Impartirea propusa de consilierul lui Trump ar fi bazata, scrie Guardian, pe vechile provincii din perioada stapaniirii otomane - Cirenaica, Tripolitania si Fezzan (harta jos). Expertii spun insa ca aceasta e o impartire artificiala si care nu are nicio legatura cu situatia actuala din Libia.

Gorka, a carui influenta ar fi in declin odata cu cea a protectorului sau, Steve Bannon, ar incerca prin acest plan sa obtina un post de trimis special al presedintelui SUA in Libia. Exista insa si concurenti - cele mai mari sanse avandu-le Philip Escaravage, un fost agent american cu o vasta experienta in aceasta tara.

La randul sau, factiunea secesionista a lui Haftar (foto sus) isi face lobby la Washington prin intermediul unei firme israeliene si propune un compromis privind Libia intre Statele Unite si Rusia. Desi este privit pe plan international drept un simplu "senior al razboiului", Haftar controleaza propria factiune parlamentara si are contacte atat in Rusia cat si in SUA, unde a trait aproape doua decenii.