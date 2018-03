Planul secret de la Beijing. China vrea sa devina cel mai mare constructor mondial de nave

Potrivit surselor citate, consiliul de stat (Guvernul chinez) şi-a dat aprobarea preliminară pentru o fuziune între China State Shipbuilding Corp. şi China Shipbuilding Industry Corp. Cele două companii au venituri combinate de 508 miliarde yuani (81 miliarde dolari) şi produc o gamă largă de nave, începând de la portavioane pentru marina chineză şi până la nave portcontainer şi vase pentru companiile de petrol şi gaze.

Gigantul care ar lua naştere de pe urma fuziunii va avea venituri anuale de două ori mai mari decât cele ale primilor trei constructori mondiali de nave - grupurile sud-coreene Hyundai Heavy Industries Co., Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. şi Samsung Heavy Industries Co.

Ca reacţie la aceste informaţii, acţiunile celor două companii chineze au înregistrat creşteri semnificative. Cu toate acestea, sursele au precizat că fuziunea ar putea să sufere modificări pentru că multe detalii încă nu au fost puse la punct de diferite ministere şi organisme de reglementare.

CSSC şi CSIC au fost înfiinţate în luna iunie 1999, în conformitate cu un plan destinat creşterii competiţiei şi eficienţei în rândul companiilor chineze din sectorul de apărare. CSSC, CSIC şi subsidiarele lor aveau în luna februarie un carnet de comenzi în valoare de 10,4 milioane tone brute compensate, echivalentul a 13% din piaţă.

Comparativ, actualul lider mondial, Hyundai Heavy, avea comenzi pentru 7,72 milioane tone brute compensate, potrivit celor mai recente date furnizate de firma Clarkson.