Planurile Theresei May pentru europenii, inclusiv romani, stabiliti in UK, dezvaluite la Bruxelles: "Le aparam drepturile"

Premierul le va oferi liderilor europeni, reuniti la Bruxelles, garantii cu privire la drepturile de care europenii din Regat se vor bucura dupa Brexit. Oferta ii va multumi, a declarat un oficial de la Londra, inaintea discutiilor. Romania este reprezentata de presedintele Klaus Iohannis.

Theresa May a avut prima ei intalnire cu liderii europeni, intre care si presedintele Klaus Iohannis, dupa rezultatul dezastruos obtinut la alegerile generale de la inceputul lunii. Analistii cred ca esecul inregistrat i-a slabit mana in negocierile pentru Brexit.

Theresa May, premierul britanic: "Astazi voi prezenta o parte din planurile Marii Britanii legate, in principal, de felul in care planuim sa aparam drepturile cetatenilor europeni si ale celor britanici, in timp ce negociem iesirea din Uniune."

Liderii europeni asteapta garantii cu privire la statutul si drepturile celor aproape 3,2 milioane de cetateni europeni care traiesc in Regat.

Europenii vor sa stie si care va fi data limita dupa care cei care ajung in Marea Britanie nu se vor mai bucura de drepturile fagaduite de britanici. Bruxelles-ul insista ca schimbarea sa aiba loc dupa martie 2019, momentul in care Regatul Unit paraseste Uniunea.

Pe de alta parte, seful Consiliului European a dat de inteles ca britanicii au inceput sa regrete optiunea pentru Brexit. Donald Tusk a raspuns unei intrebari pe acest subiect citandu-l pe John Lennon.

Donald Tusk, presedintele Consiliului European: "Unii dintre prietenii mei britanici m-au intrebat daca procesul de iesire din Uniune e reversibil si daca-mi pot imagina un scenariu in care Marea Britanie ramane parte a Uniunii. Le-am spus ca Uniunea Europeana a fost construita pe vise care pareau imposibile. Asa ca, cine stie. Poti spune ca sunt un visator, dar nu sunt singurul."

Summitul de doua zile are o agenda plina. Presedintele francez, aflat la prima lui reuniune de acest fel, s-a aratat interesat in mod deosebit de evaluarea masurilor antiterorism luate de Uniune, dar si de subiecte precum apararea comuna si comertul.

O alta chestiune spinoasa este mutarea celor doua agentii europene care au sediul pe teritoriul britanic. Romania va candida pentru a gazdui Agentia Europeana a Medicamentului.