Ploaia a facut prapad pe insula Mallorca. Cel putin 5 oameni au murit, iar zeci sunt dati disparuti, dupa ce orasul a fost spalat de suvoaie de apa - VIDEO

In imaginile difuzate de televiziunea locala pot fi vazute siroaie de apa care curg pe strazile oraselor, luand pe sus mai multe masini. Un purtator de cuvant al serviciilor de urgenta a declarat ca sunt cinci morti, fara a preciza numarul persoanelor disparute.

Potrivit mediei locale, ar fi dati disparuti cel putin 12 oameni. Inundatiile au aparut ca urmare a unor ploi puternice de doar cateva ore, in urma carora au cazut 220 de litri de apa pe metru patrat.

Pompierii au salvat in jur de 40 de oameni din mijlocul apelor, iar echipele de salvatori au mers din usa in usa ca sa vada daca cineva are nevoie de ajutor. Autoritatile au anuntat ca vor fi trimisi in ajutor inca 30 de soldati si sapte vehicule.

Dupa inundatii, scolile de pe insula au fost inchise, fiind stopata si circulatia de pe 13 sosele, care au fost afectate de ploi. In aceasta dimineata, parlamentarii au tinut un minut de reculegere in memoria victimelor. Furtuna a lasat in urma pagube materiale a caror amploare inca n-a fost evaluata.