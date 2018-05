Ploile record au provocat o fisura uriasa in solul unei regiuni din Noua Zeelanda. Este atat de adanca incat ar incapea in ea o cladire cu 6 etaje - VIDEO

Un fermier din Noua Zeelanda a descoperit pe pajistea sa uriasa fisura, poreclita deja “Marele Canion din Rotorua”, dupa numele regiunii. Crapatura cu o lungime de 200 de metri, a aparut de-a lungul unei falii si dezvaluie trecutul vulcanic al zonei. Adancimea, ca si latimea au cate 20 de metri. Desi astfel de crapaturi adanci sunt comune in zona, marimea acesteia a uimit comunitatea stiintifica.

Bradley SCOTT, VULCANOLOG: "Ceea ce observ in partea inferioara a gaurii este depozitul initial vulcanic, vechi de 60.000 de ani."

De-a lungul peretilor se observa straturi de sedimente de 10-12 metri grosime, despre care geologii spun ca au fost depuse de apele lacurilor vulcanice. Straturile de culoare inchisa sunt formate din cenusa rezultata in urma eruptiilor vulcanice. Cel mai probabil, spun specialistii, totul a pornit de la o fisura subterana de mici dimensiuni, care s-a marit pe masura ce apa de ploaie s-a infiltrat in sol.

Bradley SCOTT, VULCANOLOG: “E un proces de eroziune care are loc de mult timp, din punct de vedere geologic. Are legatura cu ploile abundente. Nu e un proces nou, incepuse de mult timp si ne putem astepta sa se mai intample in viitor.”

Ferma cu pricina nu a fost afectata, dar prapastia aparuta peste noapte va fi imprejumuita pentru ca animalele sa nu cada in ea.