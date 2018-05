Ploile si furtunile care s-au abatut asupra mai multor regiuni din Rusia au facut prapad. In Krasnodar mai multe strazi au fost acoperite de apa, iar circulatia transportului a fost paralizata - VIDEO

Aceste imagini au fost surprinse in Daghestan. Acolo un rau a iesit din albie, iar suvoaiele puternice au maturat totul in calea lor. Nu exista victime insa au fost afectate drumuri, curti si case.

In regiunea Krasnodar precipitatiile abundente au provocat inundatii masive. Masinile practic plutea prin strazile care s-au transformat in rauri. Martorii au filmat cum apa patrunde intr-un autobuz plin cu pasageri.

Tot in regiunea Krasnodar o masina a incasatorilor a fost prinsa in suvoaie, in momentul in car soferul incerca sa traverseze o strada. Cei doi incasatori au ramas in interior desi nivelul apei crestea amenintator. Desi pericolul era mare acestia au refuzat sa paraseasca masina, respectand instructiunile, astfel intrun final au fost salvati si ei si banii din interior.

Deja a doua zi locuitorii din mai multe regiuni din sudul Rusiei merg pe strazi in apa pana la genunchi sau chiar inoata. Unii au facut haz de necaz si au scris pe retelele de socializare comentari de genul.

"Am inotat acasa doua ore."

Pagube mari au fost inregistrate in numeroase regiuni, inclusiv Tiumeni si Kurgan. Peste 40 de oameni au fost raniti, iar mai multe masini au fost avariate. Meteorologii anunta ca si in urmatoarele zile vremea va fi rea in vestul Rusiei.