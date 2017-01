PNL depune miercuri motiune de cenzura, iar USR cere Avocatului Poporului sa conteste ordonanta la Curtea Constitutionala

"Maine depunem motiunea de cenzura. Textul este aproape finalizat, avem semnaturile stranse", a declarat Raluca Turcan, marti seara, pentru AGERPRES.

Guvernul a adoptat, in sedinta de marti, un proiect de lege privind gratierea unor pedepse si a unor masuri educative privative de libertate.

Predoiu: Rusine, domnule ministru Iordache! Rusine, domnule Dragnea!

Prim-vicepresedintele PNL Catalin Predoiu le-a transmis ministrului Justitiei, Florin Iordache, si presedintelui PSD, Liviu Dragnea, ca ar trebui sa le fie rusine, in contextul in care Guvernul a adoptat o ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Codului penal si a Codului de procedura penala si un proiect de lege privind gratierea unor pedepse si a unor masuri educative privative de libertate. "Rusine, dle ministru Iordache! Rusine, dle Dragnea! Votul din decembrie nu va permite bataia de joc la adresa intereselor pe termen lung ale natiunii!", a scris Predoiu, marti, pe Facebook.

Guvernul a adoptat, in sedinta de marti, un proiect de lege privind gratierea unor pedepse si a unor masuri educative privative de libertate. "Am adoptat o serie de masuri care vizeaza evitarea unei hotarari pilot la CEDO si in acest sens am adoptat proiectul de lege privind gratierea unor pedepse si a unor masuri educative privative de libertate. Cel de-al doilea proiect de lege vizeaza Legea pentru completarea Legii 254/2013 privind executarea pedepselor", a declarat ministrul Justitiei, Florin Iordache, la Palatul Victoria.

De asemenea, Executivul a adoptat, marti, o ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Codului penal si a Codului de procedura penala. "Cel de-al treilea act normativ pe care l-am adoptat astazi, este vorba de Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii 296 Cod Penal si a Legii 135 Cod de procedura penala. Practic, prin aceasta ordonanta de urgenta am facut si am pus in concordanta deciziile Curtii Constitutionale care (...) trebuiau sa fie implementate fie de catre Guvern, fie de catre Parlament", a spus Iordache.

Nicusor Dan: PSD si aliatii lor au trecut linia rosie; au adoptat ordonanta care ii dezincrimineaza pe Dragnea, Oprea, Udrea, Mazare

Presedintele USR, Nicusor Dan, a afirmat marti seara, intr-o postare pe Facebook, ca PSD si „aliatii lor” au trecut „linia rosie” prin adoptarea ordonantei care "ii dezincrimineaza pe Dragnea, Oprea, Udrea, Sova, Mazare, Titus Corlatean, si pe toti ceilalti”, invitandu-i astfel pe romani sa protesteze „pana la capat”.

"PSD si aliatii lor au trecut azi linia rosie. Printr-o sedinta de noapte, cu o ordine de zi neanuntata, guvernul a adoptat ordonanta care ii dezincrimineaza pe Dragnea, Oprea, Udrea, Sova, Mazare, Titus Corlatean, si pe toti ceilalti. Acceptam sau protestam. De deznodamantul acestei chestiuni depinde cum va arata Romania in urmatorii ani. Va invit sa protestam pana la capat”, a scris Nicusor Dan. Guvernul a adoptat, marti seara, proiectul de lege privind gratierea unor pedepse, a anuntat, la finalul sedintei Cabinetului, ministrul Justitiei, Florin Iordache. In acelasi timp, Guvernul a adoptat prin Ordonanta de Urgenta modificarea codurilor penale.

USR cere public Avocatului Poporului sa conteste Ordonanta la Curtea Constitutionala

Deputatul Cristian Ghinea scrie pe Facebook ca USR cere public Avocatului Poporului sa conteste Ordonanta care modifica Codul Penal la Curtea Constitutionala.

"USR cere public Avocatului Poporului sa conteste OUG-urile la Curte. Este singura institutie care mai poate limita mizeria. Dle Ciorbea, o farama de demnitate mai gasitia De dragul istoriei din anii 90" scrie acesta.