Podul care leaga Crimeea de Rusia, inaugurat cu mare fast de catre Putin, condamnat de UE si SUA. Premierul Ucrainei: "Rusia va raspunde pentru asta" - VIDEO

Premierul ucrainean a acuzat Moscova ca a incalcat din nou dreptul international al Ucrainei cand a inaugurat noul pod ce o leaga Crimeea - peninsula ucraineana anexata de Moscova acum patru ani de Rusia continentala.

Volodimir GROISMAN, PREMIER UCRAINA: “Rusia va raspunde pentru asta. Ucraina va face totul pentru a-si apara interesele in instantele internationale. Rusia va plati scump si problema aici nu este in bani, ci in dreptate”

Printr-un comunicat de presa, si administratia lui Donald Trump a condamnat inaugurarea de catre presedintele rus, Vladimir Putin a podului care leaga Crimeea de Rusia. Podul reprezinta nu numai o incercare a Rusiei de a-si consolida sechestrarea ilegala si ocupatia sa din Crimeea, dar si impiedica navigatia prin limitarea dimensiunilor navelor care pot tranzita stramtoarea Kerci, singura cale de a ajunge la apele teritoriale ale Ucrainei in Marea Azov. Si Uniunea Europeana a reactionat.

Rusia a construit aceasta infrastructura fara consimtamantul Ucrainei, a declarat o purtatoare de cuvant a Serviciului UE de Actiune Externa. Bruxelles-ul a calificat constructia podului dept o noua incalcare a suveranitatii si a integritatii teritoriale a Ucrainei de catre Rusia.

Presedintele rus, Vladimir Putin, a traversat marti acest pod nou, inaugurand tronsonul rutier al acestui proiect cu o mare incarcatura simbolica pentru Kremlin. Cu o lungime de 19 km, podul leaga peninsula Taman, in sudul Rusiei, de peninsula ucraineana Kerci, in Crimeea, a carei anexare de catre Moscova a declansat o criza fara precedent de la incheierea Razboiului rece dintre Rusia si Occident.