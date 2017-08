Polemica in Germania pe tema amplorii scandalului oualor contaminate cu fipronil

”Amploarea sacandalului este mult mai mare decat spune ministrul federal (al Agriculturii Christian Schmidt) (...). Potrivit informatiilor disponibile la 14 august 2017, doar in landul Saxonia Inferioara au fost livrate 35,3 milioane de oua suspectate de contaminare cu fipronil”, a declarat, potrivit serviciului sau de presa, ministrul Agriculturii din Saxonia Inferioara Christian Meyer.

”Statul federal minimizeaza problema”, a subliniat ministrul landului, revizuind in crestere datele publicate miercuri in presa de catre ministerul pe care-l conduce si potrivit carora 28,1 milioane de oua sunt vizate.

El se bazeaza pe date disponibile in sistemul de alerta al Uniunii Europene (UE).

De altfel, afirma el, 17 milioane de oua potential contaminate au plecat din regiune, insa el nu a precizat destinatia exacta a acestora.

in total, patru ferme din Saxonia Inferioara au fost contaminate cu insecticidul fipronil.

La randul sau, Ministerul federal al Agriculturii si-a aparat estimarea de 10,7 milioane de ora suspecte - in toata Germania.

”Agregarea pur matematica a datelor din Sistemul de alerta pentru securitate alimentara in Uniunea Europeana cu privire la aceste livrari din Olanda in Germania a condus la o supraestimare masiva a numarului oualor potential contaminate care au intrat in comert”, a declarat pentru presa o purtatoare de cuvant a ministerului, Christina Wendt.

Ea nu a explicat mai detaliat acest lucru, dar a spus ca o ”livrare nu inseamna ca se afla in comert”.

Ea l-a acuzat de altfel pe ministrul din Saxonia Inferioara - care provine din cadrul Verzilor, in contextul in care ministrul federal este un conservator - ca se foloseste de scandalul cu fipronilul in scopurile ”campaniei electorale”.

Alegeri legislative sunt prevazute pe 24 septembrie in Germania si alegeri regionale la nivelul landului in octombrie.

Amploarea acestui scandal a fost dezvaluita la inceputul lui august. El s-a extins din Olanda in Germania, dupa care a ajuns sa vizeze cel putin 17 tari europene.

Scandalul statea sa izbucneasca de mai multe luni, iar Belgia si Olanda, de unde a plecat cea mai mare parte a oualor, au fost acuzate ca nu au declansat procedurile necesare de alertare.

In aceste doua tari, peste 200 de ferme de gaini ouatoare au fost contaminate, in urma dezinfectarii locurilor respective cu produse care contin fipronil.

Acest insecticid este folosit pe animale de companie impotriva paduchilor, capuselor si acarienilor. Utilizarea sa este interzisa asupra animalelor care intra in lantul alimentar in Uniunea Europeana.