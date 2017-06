Polemica la New York, intr-o piesa de Shakespeare. Ce a urmat dupa ce Donald Trump a fost pe scena

Spectacolul a provocat un val de controverse printre reprezentantii media prorepublicani, determinand pe doi dintre sponsori sa se retraga din proiect, potrivit AFP, scrie news.ro.

Celebra tragedie, montata la Public Theatre a fost jucata deja de mai multe ori din 23 mai, ar fi trebuit sa deschida oficial, luni seara, festivalul "Shakespeare in the Park", care are loc in fiecare an in Central Park.

Insa duminica, dupa declaratii ale jurnalistilor conservatori, printre care si canalul Fox News, si dupa cele ale fiului presedintelui, Donald Trump Junior - care s-a interesat despre finantarea spectacolului -, compania aeriana Delta si Bank of America si-au anuntat retragerea.

"Public Theatre a ales sa prezinte "Iulius Cezar" in asa fel incat sa provoace si sa ofenseze. Daca am fi stiut care este intentia lor, nu am fi decis sa ne implicam in acest spectacol. Ne retragem finantarea pentru aceasta productie", a declarat un purtator de cuvand al bancii intr-un comunicat.

Mai tarziu si Delta Airlines si-a retras sprijinul financiar.

Un alt sponsor, American Express, a tinut sa sublinieze luni ca sustine Public Theatre, dar ca sprijinul financiar nu include aceasta productie "a carei interpretare nu o acceptam".

In aceasta piesa de doua ore, Iulius Cezar este interpretat de un om de afaceri blond, care seamana izbitor cu presedintele american, iar sotia sa are un accent slav, precum Melania Trump, potrivit criticilor care au asistat la premiera.

Scena asasinarii tiranului face trimitere la actuala dezbatere politica americana: Cezar este injunghiat de o multime de femei si de un grup de minoritati, categorii sociale care l-au acuzat pe Trump ca le incalca drepturile.

Pe site-ul teatrului, regizorul Oskar Eutis isi asuma asemanarile, dar se distanteaza de violenta.

"Iulius Cezar" poate fi citita ca o parabola care avertizeaza pe cei care incearca sa combata democratia prin mijloace nondemocratice", a scris regizorul. "A combate tiranul nu inseamna a-l imita".

Teatrul, care ar trebui sa prezinte piesa pana pe 18 iulie, a asigurat luni ca "sustine complet aceasta productie", care "nu este de partea violentei de niciun fel". Controversa pe care ea a suscitat-o este "exact obiectivul angajat al teatrului nostru", a subliniat directorul.

Chelsea Clinton, fiica lui Bill si a lui Hillary, a scris pe Twitter ca ea si sotul ei sunt "mandri sustinatori ai Public Theatre", si "cu siguranta" nu va protesta fata de piesa.