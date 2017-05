Politia britanica a facut public numele mai multor victime ale atacului din Manchester: "Au rapit o mama de langa copiii ei"

"20 de persoane raman in stare critica, dupa ce au suferit rani oribile in timpul atacului de la Manchester", noteaza jurnalistii de la Press Association.

Despre starea celor 59 de victime, oficialii sustin ca le acorda ingrijirile medicale de care acestia au nevoie.

Jon Rouse, reprezentant al Sistemului de Sanatate si Asistenta Sociala din Manchester."Victimele au suferit traumatisme, care erau de asteptat daca ne reamintim ce fel de dispozitiv a folosit atacatorul. Cele mai afectate de atac, au fost victimele care s-au aflat in proximitatea deflagratiei. Ne confruntam cu leziuni ale organelor importante. Avem de-a face cu pierderea membrelor si cu obiecte incorporate in ranile oribile pe care le prevedeam ca vor fi prezente dupa acest incident. Victimele primesc tratament in fiecare moment de la medici si asistente."

Majoritatea victimelor atacului erau copii sau adolescenti. Printre victimele atentatului se numara trei persoane de nationalitate poloneza.

Informatia a fost confirmata de Ministrul polonez de Externe Witold Waszczykowski:"Cel putin doi cetateni polonezi" au murit in atacul de la Manchester, iar una dintre victime este grav ranita. Ministrul de Externe polonez sustine ca nu i-au fost confirmate numele victimelor, insa oficialii considera ca ar fi vorba despre un cuplu care isi astepta fetita sa iasa de la concert, noteaza The Guardian.

O fata de numai 15 ani, care si-a dorit sa asiste la concertul Arianei Grande, da semne sa-si revina, in timp ce mama sa, Lisa Lees, a pierdut lupta cu viata. Femeia isi astepta copila sa iasa de la concert exact in foaierul unde s-a produs deflagratia.

Fratele femeii a scris un mesaj pe o retea de socializare: "Pentru toti cei care nu au cunoscut-o, Lisa a decedat, insa niciodata, dar niciodata nu o vom uita. Te iubesc, Lisa. Imi vei lipsi foarte mult" este mesajul indurerat al barbatului.

In lista celor care si-au pierdut viata in timpul atacului de la Manchester Arena se numara si Alison Howe. Fiica sa vitrega, Jordan Howe a cautat-o cu disperare, pana cand autoritatile i-au spus vestea mortii femeii. "Ei au rapit o mama frumoasa de langa copiii ei. Ea se comporta uimitor cu noi toti, iar noi o iubim", este mesajul fiicei sale vitrege postat pe o retea de socializare.

In plus, autoritatile au publicat numele a 5 persoane dintre cele 22 de victime ale atentatului. Acestea sunt:

Olivia Campbell - 15 de ani Kelly Brewster - 32 de ani Saffie Rose Roussos - 8 ani Georgina Callander - 18 ani John Atkinson - 28 de ani.