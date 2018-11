Politia britanica a publicat noi inregistrari care ar dovedi implicarea Kremlinului in otravirea fostului spion rus Serghei Skripali. Ce apare in imagini - VIDEO

In imaginile surprinse de camerele de supraveghere din orasul Salisbury in ziua otravirii lui Serghei Skripali, apar cei doi barbati suspectati de tentativa de asasinat, Aleksandr Petrov si Ruslan Boshirov. Autoritatile britanice au declarat ca cei doi sunt agenti ai serviciului rus de informatii si anume ei au incercat sa-l ucida pe fostul spion rus. Dupa ce a intrat in contact cu substanta si politistul britanic Nick Bailey a avut de suferit si a ajuns in stare grava la spital. El a fost primul care a intrat in locuinta lui Serghei Skripali din momentul otravirii. Zilele trecute acesta a oferit primul interviu dupa incident.

Nick BAILEY, DETECTIV SERGENT: “Nu am inteles cum s-a intamplat. Aveam o frica fata de necunoscut, pentru ca era o substanta atat de periculoasa in organismul meu. Am impietrit.”

Pe patru martie, fostul spion rus Serghei Skripali si fiica acestuia Iulia, au fost expusi unui agent neurotoxic. Londra sustine ca doi ofiteri rusi de informatii au fost implicati in otravire. Rusia a negat in nenumarate randuri orice acuzatii.