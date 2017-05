Politia britanica opreste impartasirea informatiilor cu SUA, in urma unor dezvaluiri despre atacul de la Manchester

Oficiali britanici si-au exprimat furia dupa ce fotografii care par sa surprinda obiecte folosite in atac au fost publicate de The New York Times (NYT).

Aceste informatii au fost dezvaluite dupa ce numele autorului atacului, Salman Abedi, a fost divulgat presei americane la 24 de ore dupa atac, in care au fost ucise 22 de persoane - inclusiv copii -, iar alte 64 au fost ranite.

Theresa May urmeaza sa-si prezinte ingrijorarea pe aceasta tema presedintelui american Donald Trump joi, la summitul NATO de la Bruxelles.

Politia din Manchester spera sa-si reia in mod normal relatiile in domeniul schimbului de informatii ”curand”, insa este ”furioasa” in prezent, scrie BBC.

In total, opt persoane se afla in arest in urma atentatului, comis de catre Abedi, in varsta de 22 de ani, care s-a nascut la Manchester si este de origine libiana.

Doua persoane care l-au cunoscut pe Abedi la colegiu au sunat, separat, la o linie de urgenta, pentru a avertiza politia in legatura cu opiniile sale extremiste.