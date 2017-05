Politistii de frontiera ucraineni au oprit un tanar care venea din Rusia cu o geanta plina cu pungi. Ce ascundea de fapt barbatul - FOTO/VIDEO

Barbatul, in varsta de 26 de ani, venea cu autobuzul din Rusia avand ca bagaj o geanta in care avea mai multe pungi viu colorate. In acestea tinea, potrivit spuselor sale, ceva de mancare.

Politistii de frontiera de la punctul Hoptivka au intrat insa la banuieli, mai ales ca privisera o avertizare de la serviciul de informatii ucrainean SBU.

Cand au desfacut pungile, oamenii legii au gasit in ele o pusca de asalt Kalasnikov dezasamblata. Politia si SBU ancheteaza acum pentru a afla daca tanarul voia sa se alature separatistilor din estul Ucrainei.

FOTO si VIDEO: Politia de Frontiera din Ucraina