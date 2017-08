Politia din Londra si Bruxelles, in alerta. In capitala Belgiei, un barbat a fost impuscat, iar la Londra, doi politisti au fost raniti cand au arestat un individ suspect inarmat cu un cutit - VIDEO

Fortele de securitate din Londra si Bruxelles au fost aseara in alerta, in urma unor incidente, dintre care unul are caracter terorist. In capitala Belgiei, un barbat a fost impuscat dupa ce a atacat, cu un cutit, o patrula militara. Suspectul a murit la spital. Iar la Londra, doi politisti au fost raniti cand au arestat un individ suspect, si el inarmat cu un cutit.