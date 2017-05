Politia din New York l-a inculpat pentru crima, tentativa de crima si omucidere, pe barbatul care a intrat in plin cu masina in pietonii din Times Square. Momentul a fost surprins de o camera de supraveghere - VIDEO

Din imagini se vede ca soferul intra intentionat pe trotuarul aglomerat, lovind mai multe persoane. Ar fi mers asa mai multi metri si s-a oprit abia cand a intrat in stalpii de pe marginea soselei. Au urmat apoi scene haotice.

”Văd două victime. Una e acolo, jos. Alta e aici, primeşte îngrijiri din partea unor poliţişti.”

In urma impactului, autoturismul a luat foc, sporind panica. Martorii au incercat sa-i ajute pe raniti.

”Am auzit o bubuitură mare. Am văzut oameni fugind. Ne-am dus până la colţ şi am văzut oameni zăcând pe trotuar.”

”Lovea oameni şi nu se oprea.”

Oamenii spun ca soferul a indreptat intentionat masina spre multime.

”Cred că mergea cu peste 50 de km pe oră. Ştiţi cum e traficul aici. E foarte aglomerat. Să loveşti oameni şi să ajungi într-o asemenea poziţie, în mod clar trebuie să depăşeşti viteza legală.”

Mai multe ambulante, forte speciale si echipaje ale politiei au ajuns in graba la fata locului. Soferul a reusit sa iasa din autoturism si a incercat sa fuga. Pana la sosirea politistilor a fost imobilizat de cativa martori.

Politia spune ca suspectul are 26 de ani si este din New York. El a activat in cadrul marinei americane si a fost arestat in trecut pentru ca a condus sub influenta alcoolului. Presa scrie ca individul le-a spus anchetatorilor ca, in momentul acidentului, auzea voci si era convins ca o sa moara. Din informatiile de pana acum, incidentul nu are legatura cu terorismul, totusi masurile de securitate au fost sporite in oras. Incidente similare au avut loc si in Londra, Nisa sau Berlin.