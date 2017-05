Politia din Odesa a fost astazi in alerta la trei ani de la incendiul de la Casa Sindicatelor, soldat cu 48 de morti. Peste trei mii de agenti au fost mobilizati pe strazi - VIDEO

Politia din Odesa a fost astazi in alerta la trei ani de la incendiul de la Casa Sindicatelor, soldat cu 48 de morti. Pentru a evita altercatiile, peste trei mii de agenti au fost mobilizati pe strazi. Sute de oameni au adus un omagiu victimelor, iar ziua nu a trecut fara incidente. Politia a fost anuntata ca in Casa Sindicatelor, dar si in doua Universitati din apropiere au fost plasate bombe.