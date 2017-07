Politia olandeza a prins un grup de romani banuiti de furt din camioane aflate in mers. Ce au gasit in cabana lor - VIDEO

Jafurile au inceput la inceputul lui 2015, iar un numar de arestari au fost operate in weekend, potrivit publicatiei telegraaf.nl.

Gangul opera conducand o masina in spatele camionului vizat. Hotii intrau in remorca vehicului in miscare si aruncau bunuri de acolo in masina lor. Alte masini tineau traficul la distanta. Hotii vizau mai ales camioane care transportau produse electronice scumpe.

Potrivit ziarului AD, politia i-a urmarit pe membrii gangului intr-un parc de vacante de lux, la Veluwe. Dupa ce a perchezitionat cabana in care stateau, politia a gasit telefoane iPhone in valoare de o jumatate de milion de euro si o camioneta special echipata in vederea acestui tip de jaf.

Era neclar daca suspectii vor fi judecati in Olanda, avand in vedere ca doar 17 jafuri au avut loc in aceasta tara, iar restul in alte parti ale Europei.

Romania ar putea sa ceara ca suspectii sa fie extradati, pentru ca au comis infractiuni penale si in alte parti ale Europei, scrie NLTimes.

Furtul din camioane in miscare este o infractiune tot mai populara in Olanda. In primele trei luni ale lui 2017, in total 136 de camioane au fost jefuite in acest fel, cu 46% mai multe decat in aceeasi perioada a anului trecut.