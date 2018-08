Politia si armata braziliana au intervenit in forta la Rio de Janeiro. Operatiunea a fost desfasurata impotriva unor traficanti de droguri, iar 14 oameni au fost ucisi.

Peste patru mii de militari au descins in favele pentru a-i captura pe traficanti. Soldatii au ridicat barajele construite de bande in aceste cartiere si au controlat masini si pe locuitorii din zona. In urma interventiei peste patru sute de kilograme de droguri au fost ridicate. In luna februarie, armata a preluat controlul ordinii publice in oras.