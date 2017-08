Politisti care se pricep la dans sincron in apa. Cinci agenti americani si-au demonstrat talentul la balet acvatic. Filmuletul a devenit viral pe internet - VIDEO

Acest filmulet face parte din categoria “politia altfel”. In imagini apar cinci agenti, care si-au lasat pentru cateva clipe misiunile importante si au sarit in bazin. Imbracati in uniformele de lucru, dar purtand ochelari si cate o sapca pentru inot, politistii au demonstrat ca se pricep la dansul sincron in apa.

Filmuletul, menit sa puna in lumina favorabila pe cei care protejeaza si servesc comunitatea, a fost pe placul internautilor. Pentru a invata coregrafia, politistii au petrecut ore bune la repetitii, doar in timpul lor liber, dupa cum sustin superiorii.